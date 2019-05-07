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شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" يتصدر تريند تويتر..وأمير كرارة: الحمد لله للسنة الـ3 تمثيلية الشارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض مسلسل "كلبش 3" نفسه فى المركز الأول بتريند تويتر، نظرا للشعبية الهائلة التى يتمتع بها النجم أمير كرارة ونجوم العمل.
من جهته، أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته لتصدر مسلسله " كلبش 3" تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "إنستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".
يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
أمير كرارة
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