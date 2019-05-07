شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محسنة توفيق وتشييع الجثمان ظهر اليوم من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، خبر وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بمنزلها منذ قليل، وأوضح أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.





وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.





يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى.