- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محسنة توفيق وتشييع الجثمان ظهر اليوم من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، خبر وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بمنزلها منذ قليل، وأوضح أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.
وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.
يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محسنة توفيق وتشييع الجثمان ظهر اليوم من السيدة نفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.