شكرا لقرائتكم خبر عن Game Of Thrones.. جويندولين كريستى: بريان تارث دفعتنى للبكاء لساعتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جويندولين كريستى، الممثلة والعارضة البريطانية، التى تجسد شخصية بريان تارث، فى المسلسل الفانتازى العالمى الشهير Game Of Thrones، عن سر بكائها لمدة ساعتين متواصلين بعد مشاهدها وتطور شخصيتها فى الحلقات الماضية من الموسم الثامن والأخير، والذى ما زالت تعرض حلقاته، وبقيت على نهايته حلقتين.



بريان تارث فى مسلسل Game Of Thrones

Game of thrones season 8

وقالت النجمة البريطانية جويندولين كريستى، إن الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير تعد واحدة من الحلقات الأكثر متعة بالنسبة إليها فى مسلسل Game Of Thrones، لافتة إلى أنها تشعر بأن حصتها أو ما قدمته من مشاهد على مدار مواسم المسلسل خلال ثمانى سنوات يعد أمرا عادلا، ومتوازنا بالنسبة لشخصية بريان تارث.



brienne and jaime in game of thrones season 8

brienne and jaime

ورأت جويندولين كريستى أن بريان تارث قد نالت حصتها العادلة على مدى السنوات الثمانية الماضية، وخاصة فيما يتعلق برحلة شخصيتها فى الحلقتين الأخيرتين، وعندما سئلت فارسة الممالك السبعة حول إذا ما كان الجمهور سيشاهدها فى لحظات أكثر جنونا مع جيمى لانيستر مرة ثانية، قالت: "إنه عرض مثير للغاية لمشاهدته، أليس كذلك؟ ولهذا لماذا لا ندعها تسقط مع جيمى لانيستر؟".



Game of Thrones Jaime and Brienne

فى الحلقات الماضية من الموسم الثامن والأخير من المسلسل، تمت معالجة جانب مختلف تماما فى شخصية بريان تارث، وتقديمها بصورة غير معتادة عن تلك الصورة المخيفة عادة، فى المواسم السابقة.

وفى الحلقة الماضية، شهدت العلاقة العاطفية بين جيمى لانيستر وبريان تارث تطورا كبيرا، تمثل فى فقدانها لعذريتها، الأمر الذى أثار نوعا من الاختلاف بين مؤيد ومعارض لجمهورها الذى تابعها منذ ظهورها فى أحداث المسلسل، إلا أنها علقت على هذا بالتأكيد على أن شخصية بريان تارث أحبت ما فعلته، وشعرت بالسعادة أخيرا.

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Game of Thrones S8E4

وترى جويندولين كريستى، أن بريان تارث فى الحلقات الماضية "تركت درعها"، موضحة أنه "كان من الضرورى أن تتطور شخصيتها إلى أبعد مما رأينا حتى الآن، فالانتقال الذى حدث من قوتها وقدرتها على القتال أدى بنا للتعرف على شيء آخر من عالم هذه المرأة العاطفى".

تشير جويندولين كريستى إلى أنها تتذكر لحظات ولادة شخصيتها فى مسلسل Game Of Thrones ونظرتها إلى طاقم العمل، وتفكيرها فى أنها لن تعمل مع هذا الطاقم مرة ثانية، وكيف أثرت عليها تجربة المشاركة فى المسلسل بطريقة غيرت حياتها، ومنحتها بعدا ورؤية جديدة للفهم والتمثيل".



Game Of Thrones season 8

كما تتذكر جويندولين كريستى حينما قام كتاب الحلقات فى الموسم الثامن والأخير بإلقاء ما يشبه الخطاب والثناء على قدرتها فى أداء دورها فى المسلسل، الأمر الذى جعلها تبكى لمدة ساعتين، لافتة إلى أن نهاية قصة بريان تارث فى المسلسل تبدو وكأنها "الاستنتاج الطبيعى".

وتؤكد جويندولين كريستى، أن شخصية بريان دفعتها إلى دراسة واستكشاف أجزاء فى شخصيتها كانت تعتقد أنها بحاجة إلى إخفائها، وكانت تشعر بأن المجتمع كان يخبرها بأن هذه الأجزاء فى شخصيتها ليست جيدة بما فيه الكفاية".

وتكشف جويندولين كريستى أنها كانت تشعر بالحرج من مواجهة شخصية بريان تارث فى مسلسل Game Of Thrones سواء قوتها أو الجانب الرجولى فيها، الأمر الذى جعلها تقف أمام التناقضات فى شخصيتها سواء فى جسدها أو وجهها. مضيفة: "لقد اضطررت لمواجهة كل هذه الأشياء للوصول إلى الشخصية وكان ذلك بمثابة هدية رائعة".