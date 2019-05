Game Of Thrones.. جويندولين كريستى: بريان تارث دفعتنى للبكاء لساعتين.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جويندولين كريستى، الممثلة والعارضة البريطانية، التى تجسد شخصية بريان تارث، فى المسلسل الفانتازى العالمى الشهير Game Of Thrones، عن سر بكائها لمدة ساعتين متواصلين بعد مشاهدها وتطور شخصيتها فى الحلقات الماضية من الموسم الثامن والأخير، والذى ما زالت تعرض حلقاته، وبقيت على نهايته حلقتين.

بريان تارث فى مسلسل Game Of Thrones

Game of thrones season 8

وقالت النجمة البريطانية جويندولين كريستى، إن الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير تعد واحدة من الحلقات الأكثر متعة بالنسبة إليها فى مسلسل Game Of Thrones، لافتة إلى أنها تشعر بأن حصتها أو ما قدمته من مشاهد على مدار مواسم المسلسل خلال ثمانى سنوات يعد أمرا عادلا، ومتوازنا بالنسبة لشخصية بريان تارث.

brienne and jaime in game of thrones season 8