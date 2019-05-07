كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الأولى من لمس أكتاف.. ياسر جلال مُصارع يبحث عن نجل صديقه المُختفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النجم ياسر جلال، المارثون الدرامي الرمضاني بمسلسل "لمس أكتاف" وأذيعت أولى حلقاته مساء أمس.

ظهر "جلال" خلال الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية المصارع (أدهم عبد الجابر)، ويبدأ بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه. تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور.

المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، وهبة عبد الغني، شريف دسوقي.