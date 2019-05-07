كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي في أولى حلقات "زلزال" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خطأ إخراجي وقع ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان.

وتمثل الخطأ في تغير لون السيارة التي استقلها ابن محمد رمضان هو وزميليه أثناء سفرهم للجيزة لشراء أحدث شريط للكينج محمد منير، حيث كان لون السيارة أبيض في البداية، وبعدما خرجوا منها كانت باللون الأحمر.

"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.