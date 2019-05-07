بعد بدء عرض “بروفا”.. هذا أكثر ما أفرح ماغي بو غصن

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عن سعادتها بالكم الهائل من التعليقات والرسائل التي تلقتها عقب عرض أولى حلقات مسلسلها الرمضاني لهذا العام “بروفا”.

وأشارت ماغي بو غصن إلى أن أكثر مع أفرحها هو اجماع المعلقين على رأي واحد وهو أن شخصيات المسلسل تشبههم إلى حد كبير فكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “أكتر شي مبسوطة فيه.. كمية التعليقات اللي قريتها عن واقعية المشروع وإنّو كل الشخصيات فيه بتشبهكن.. وقصص الشباب والصبايا بتمثّل كل بيت لبناني وعربي..”.

وتابعت ماغي كلامها حيث شكرت الجميع على كلماتهم الصادقة وتشجيعهم فكتبت: “شكرا لكل كلمة محبة ودعم وتشجيع.. بحبكن هيك كانت البداية بمسلسل بروفا .. اللي جايي مشوّق كتير.. ان شاء الله تحبوه”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “بروفا” هو من تأليف، سيناريو وحوار يم مشهدي، إخراج رشا هشام شربتجي وإنتاج شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان.