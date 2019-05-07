متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 8 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: عن علاقات قرار الزواج المُتسرع.. هل ينتهي بطلاق مُبكر؟ الزوج العصبي في شهر رمضان ما سببه؟ عن المشاهير هل يكون "النّكد" أهمّ عناصر نجاح المسلسلات في رمضان 2019؟ Advertisements وصلات الغزل والمديح بين الفنانات.. مشاعر حقيقية أم مظاهر ومجاملات؟ هل صبّت نادين نسيب نجيم الزيت على نار قضية "لبناني - سوري"؟ ومتابعون "ينبشون" أدوارها الثانوية بالدراما السورية! عن موضة كيم كارداشيان ستجني الملايين من علامة أزياء سرقتْ أفكارها! جينيفر لوبيز تحمل حقيبة دولارات مُرصّعة بالكريستال.. وهذا ثمنها! إطلالة هيفاء وهبي ببوت يبلغ سعره نحو 1800 دولار. ظهرتْ ميريام فارس، بإطلالة اختارتها من علامة fendi، وهي معطف من الفرو الأبيض، لم توضّح الصّورة أنّها اعتمدت تحته أيّ شورت، مع حذاء رياضيّ من العلامة نفسها، وتعرضت للانتقاد من الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: ما قصة عصبية الزوج في رمضان؟.. والجمهور "ينبش" ماضي نادين نجيم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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