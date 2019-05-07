"دينا: تزوجتُ 9 مرات.. و"لهذا السبب ابني عملي بلوك على "إنستغرام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الراقصة المصرية دينا عن عدد زيجاتها، موضحةً أنها تزوجت 9 مرات، وأن طليقها الأخير على استعداد أن يعود إليها بشرط اعتزالها الرقص نهائيًا.

وأضافت دينا في تصريحات تليفزيونية، أنها ترفض الزواج من أي فنان؛ لأنها لا تصدقهم عندما يتحدثون عن الحب أو الارتباط.

وأوضحت بأنها من المستحيل أن تُفكّر في اعتزال الرقص لأي سبب من الأسباب؛ وذلك حتى لو خيرها ابنها بينه وبين الرقص ستختار الرقص؛ لأنها لا تحب أن يُوجّهها أحد.

وعلّقت دينا على صورة الفنانة فيدرا، قائلةً: "يا ساتر ديه ست ملحوسة بالنسبة ليا.. ديه كانت سبب في مشاكل مع حماتي والدته لجوزي سامح الباجوري.. وأنا مكنتش أعرفها.. وأنا مبحبش الستات اللي تقصد توجعك.. فضلت تقول إنها بتحب جوزي لغاية لما اتجوزت أخوه عشان تثبتله إنها بتحبه".

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وأكّدت الراقصة المصرية أن ابنها الوحيد علي، قام بحظرها من "إنستغرام"، لكي لا يتمكّن أحد من متابعيها من متابعته على حسابه؛ لرغبته في الشعور بالاستقلال والحرية.

ولم تتمكّن دينا من منع نفسها من البكاء بمجرد رؤيتها لصورة ابنها، قائلةً :"ده الحب الكبير.. مهما كنت رومانسية وحبيت قبل كده.. أنا معرفتش معنى الحب الحقيقي غير مع علي.. نفسي أشوفه أحسن حد في الدنيا".