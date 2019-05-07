"شتائم" فيفي عبده تُسيطر على أولى حلقات "رامز في الشلال".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطر التسجيل الصوتي "تيت" المخصص للتغطية على الشتائم على حلقة الفنانة المصرية فيفي عبده إثر سقوطها ضحية أولى حلقات برنامج المقالب "رامز في الشلال" مع الفنان رامز جلال.

وعد الجمهور أكثر من 40 "تيت" لفيفي عقب سقوطها في الشلال، ورغم ذلك لم تستطع التغطية على كم الشتائم التي خرجت من فمها، وجاءت مصحوبة بجمل وكلمات غير لائقة.

وسيطر الخوف على ملامح الفنانة أثناء الحلقة عند سقوطها في الشلال، وبعد ظهور الغوريلا التي جسدها رامز لإرهاب وتخويف ضحاياه.

وفي ختام الحلقة وبعد كشف رامز عن نفسه، هاجمته فيفي بعنف واعتدت عليه بالضرب، وأظهرت الكاميرا وجهها عن قرب بعد ما تعرّضت له، حيث زال المكياج عن وجهها وظهرت بلا "حاجبين" حيث يبدو أنهما كانا مرسومين واختفيا بسبب الماء وما لاقته خلال الحلقة.

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وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استقلال الضيف قاربًا في بالي، ولكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.