تعرف على إيرادات موسم الأفلام في رمضان

تشهد دور العرض السينمائي منافسة 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "اللعبة الأمريكاني"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، "ضغط عالي"، "كازانوفا"ز

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن الأفلام مجتمعة حققت إيرادات بلغت 114 ألفًا و316 جنيهًا.

حافظ الفيلم الكوميدي "نادي الرجال السري" على بقائه في المركز الأول، بعد تحقيقه 54 ألف و979 جنيهًا.

وحصل فيلم "قصة حب" على المركز الثاني، بعد تحقيقه إيراد بلغ 39 ألفًا و572 جنيهًا.

في المركز الثالث جاء الفيلم الكوميدي "ضغط عالي"، بعد تحقيقه أمس 5 آلاف و38 جنيهًا.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "قرمط بيتمرمط"، بعدما حقق أمس 5 آلاف و32 جنيهًا.

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في المركز الخامس يأتي فيلم "كازانوفا"، وحقق أمس 4 آلاف و840 جنيهًا.

فاز بالمركز السادس فيلم "اللعبة الأمريكاني"، بعدما حقق أمس 2399 جنيهًا.

واحتل فيلم الإثارة والرعب "122" المركز السابع، وحقق أمس 1632 جنيهًا.

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