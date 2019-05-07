لوسي تكشف عن الإصابة التي تعرضت لها

شاركت الفنانة المصرية لوسي، عن كواليس تصوير مسلسل «البيت الكبير»، الذي شاركت فيه مؤخرًا.

لوسي، قالت في تصريحات صحفية، إنها في الجزء الأول من المسلسل كانت تتحدث باللهجة الصعيدية في معظم المشاهد، بينما اتفقنا على ألا تتحدث ولو كلمة باللهجة الصعيدية في الجزء الثاني.

و عن أصعب المشاهد في المسلسل، أكدت أن كل مشهد يكون أصعب مشهد، إلا أنه في أحد المشاهد شعرت بـ«تورم في ركبتها»، وتطلب المشهد أن تركض، وبعد انتهائها ذهبت لطبيبها المعالج، فأخبرها أنها بحاجة لجراحة لـ«قطع بالغضروف».

وأوضحت أن شخصية كريمة التي تقدمها في المسلسل، وجدت أن الطيبة لم تنفعها، وكانت تنصح بناتها بأنها من الممكن أن تأخذ حقها بالعقل ودون رصاص أو دم، وأن الطيبة لم تأتِ بنتيجة.

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وأضافت، أحببت في شخصية كريمة أنها تركت كل شيء من أجل الحب، وضحت بكل شيء، كما أنها تحتضن بناتها مهما حدث بينهن، وتسعى خلف حقها ولا تتركه، و هي لم تستطع تغير من حولها بكم الطيبة والتسامح اللي جواها، كريمة صبرت وباست الأيادي، وهي من جواها ليست شريرة.

مسلسل «البيت الكبير 2»، بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، هادي الجيار، داليا مصطفى، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.​

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