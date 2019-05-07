شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 10 مايو.. تريلر جديد لفيلم الأنيمشن Pokémon Detective Pikachu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros عن تريلر جديد لفيلم الأنميشن Pokémon Detective Pikachu ، المقرر عرضه فى 10 مايو الحالى فى دور العرض المختلفة، وطرح الفيلم فى دور العرض فى اليابان يوم 3 مايو الحالى.

الفيلم الجديد سيسرد تاريخ لعبة البوكيمون الشهيرة، ومن المقرر أن يقوم بالأداء الصوتى لشخصية المحقق "بيكاتشو" النجم العالمى ريان رينولدز، ويصاحبه فى دور البطولة الممثلة كاثرين نيوتين، وهو من إخراج روب ليترمان، وتأليف وكتابه نيكول وليترمان.

فيلم POKÉMON Detective Pikachu إنتاج مشترك أمريكى ويابانى، بين شركتىLegendary Pictures وUniversal Pictures وWarner Bros. Pictures وToho، وهو مستوحى من اللعبة والمسلسل الكارتونى الشهير الذى يحمل نفس الاسم.