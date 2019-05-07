شيرين عبدالوهاب تدعو للسلام الديني في إعلانها الرمضاني الجديد

قدمت الفنانة شيرين بصحبة الفنانة اللبنانية نجوى كرم إعلانها الرمضاني لصالح إحدى أكبر شركات المحمول السعودية، وحمل الإعلان دعوة للسلام والتسامح ونبذ التطرف. والتسامح ونبذ التطرف. وتعد هذه المرة الاولى التي يجتمع فيها صوت شيرين مع نجوى، ليقدموا توليفة مصرية لبنانية مميزة، إذ تربطهم علاقة صداقة يلاحظها الجمهور في المناسبات التي تجمعهم سوياً، واكتملت العلاقة الغنائية بأغنية الإعلان التي حملت عنوان "الدين تمام الأخلاق".

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