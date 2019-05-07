أطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره في رمضان هذا العام بشكل فني مختلف نادراً مايقدمه، فقدم إعلان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى بفكرة مميزة، اعتمدت على فترات حياته المختلفة سواء الشخصية والفنية، ف صورة إخراجيةأظهرت ذكرياته بشكل ممتع ومؤثر لمتابعيه ومحبيه.
أظهر الإعلان بعض اللقطات لدياب بين أهله وأصدقاءه وأقاربه بين الحاضر والماضي، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور، وعرفهم بقرب عن
ولقطات أخرى مع الفنان عزت أبو عوف وغادة عادل وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي.
ورافق هذه الصورة الإخراجية الخاصة ، أغنية أضفت متعة لحالة الذكريات التي يحملها الإعلان بعنوان"جمع حبايبك" والتي كتبها الشاعر:تامر حسين، وألحان:شادي حسن، توزيع:أسامة الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر في إعلانه الجديد.. لقطات بين الحاضر والماضي في حياة عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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