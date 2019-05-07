سهر الصايغ تتسبب في خسارة علي ربيع مليون جنيه



بدأت الحلقة ٣ من مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع بإستلامه لتبرعات الجهمور من أجل تنفيذ مشروعه القومي ووصلت الأموال إلى مليون جنيه، وعلى الفور تغيرت قلوب من حوله من الأهل والاصدقاء، واصبح الجميع يحبه نظرًا لإمتلاكه الكثير من الأموال .

تدور كوميديا رائعة بين علي ربيع " علاء"

واخته سهر الصايغ في المسلسل، بجانب خفة دم وكوميديا الفنانة صابرين ودورها في المسلسل والدتهم، فهم يحاولون مرارًا وتكرارًا من أجل معرفة المكان الذي يخبأ فيه علاء المليون جنيه، ولكنه لم يجيبهم على سؤالهم. يذهب علاء الى والد ولاءالشريف لتقدم بخطبتها ، وعلى الرغم من رفضه له في الحلقة السابقة الا انه وافق بعد ان علم بامتلاك علاء مليون جنيه فيبدوا انه طمع فيه كثيرًا .

انتهت الحلقة على ضياع فلوس علاء " المليون جنيه" بسبب اخته " سهر الصايغ"، فقد باعت غسالة قديمة تمتلكها وكان علاء يخبأ فيها الأموال التي تبرع بها الجمهور لتنفيذ مشروعه " السيارة الكهربائية" وتصدير الطاقة الشمسية للخارج.