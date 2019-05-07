مي عز الدين تتبدل حياتها للأفضل في أولى حلقات "البرنسيسة بيسة"

بدأت أولى حلقات مسلسل البرنسيسة بيسة للفنانة مي عز الدين, سامي مغاوري, أحمد حلاوة, بيشوي طاهر, مي حسن,حجاج عبد العظيم,محمد أنور, ايمان السيد,أحمد فتحي, حيث تجسد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل, وتبدأ الأحداث في اطار كوميدي حيث تصنع عائلة "أحمد فتحي" أبو بيسة مفاجأة عيد ميلادة ولكنهيعترض على ذلك لتكلفة الحفلة أكثر من شمعة.
تدور أحداث المسلسل حول الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا, ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية
أنتهت الحلقة الأولى من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بظهور "محمد أنور" وهو "مأمون" وعلامات الضرب على وجهه, وتكتشف والدته شلفطت وجهه, ويبرر هذا بأنه كان يتدرب على القتال في أحد مراكز الشباب .
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