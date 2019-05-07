مدير مهرجان الإسكندرية ينعي الفنانة محسنة توفيق

أعلن المخرج محمد سعدون مدير مهرجان الإسكندرية السينمائي للأفلام القصيرة، وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وولدت محسنة توفيق عام 1939

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس فى الزراعة لعام 1968 وقدمت محسنة توفيق العديد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل لسيالي الحلمية والشوارع الخلفيةوالوسية وأم كلثوم .

من ضمن أفلامها ديل السمكة 2003 ،قلب الليل 1989 ،وداعاً بونابارت 1985 ،إسكندرية... ليه؟ 1978 ،العصفور 1972 ،البؤساء الزمار ، مسلسلات المفسدون في الأرض ، اللص والكلاب ، ليالي الحلمية ،المرسي، والبحار ، أم كلثوم.