غادة عبدالرازق تعترف لاول مرة بعدد زيجاتها.. تفوقت على “زهرة وازواجها الخمسة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 06:57 صباحاً - اعترفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لأول مرة عن عدد زيجاتها حتى الآن.
قالت غادة عبد الرازق أثناء حلولها ضيفة على برنامج “عايشة شو” ردا على سؤال من مقدمة البرنامج عائشة عثمان ان عدد زيجاتها أثناء تصوير مسلسل “زهرة وازواجها الخمسة كان 4 او 5 وتابعت ضاحكة انها “كملت” بعد المسلسل وان عدد زيجاتها حتى الان حوالى 10 او 11.
وعن امكانية زواجها مجددا، قالت غادة: “الآن تركيزي كله منصب في ابنتي وتربية أحفادي، ولكن لو وجدت الشخص الذي ينظرلي كغادة محمد عبد الرازق ولست غادة عبدالرازق ممكن افكر اني اعملها تاني”.
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