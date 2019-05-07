منة شلبي تنعى محسنة توفيق «مع السلامة يا بهية»

نعت الممثلة منة شلبي الفنانة الراحلة محسنة توفيق التي وافتها المنية، مساء الاثنين، عن عمر يناهز 80 عامًا.
كتبت «شلبي»، عبر «تويتر»: «مع السلامة يا بهية يا حلوة يا اللي كلك طيبة وموهبة وصدق. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا».
وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تشييع جثمان محسنة توفيق، ظهر الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.
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