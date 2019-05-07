تامر حسني يعلن عودة مصطفى هريدي إلى التمثيل

أعلن الفنان تامر حسني عودة الممثل الكوميدي مصطفى هريدي، الذي شارك في فيلمه الشهير «عمر وسلمى»، إلى الساحة الفنية. وقال عبر حسابه على «إنستجرام»، مساء الاثنين: «أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من أجمل شخصيات فيلم «عمر وسلمى». أضاف: «الحقيقة إنه اكتأب وسافر فجأة، بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة، حبيبي يا درش نورت مكانك». Advertisements ظهر «هريدي» في الإعلان الجديد الذي يقدمه تامر حسني لصالح إحدى شركات الاتصالات. قد يهمك أيضا:تامر حسني يتربع على عرش القمة بنجاحات متتالية في عالم الغناء نجم الجيل تامر حسني يحيي ثاني حفلاته في السعودية

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