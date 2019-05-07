"قميص نوم وصدر عاري" "زلزال" محمد رمضان يثير جدلًا

القاهرة - لايف ستايل
أثار ظهور الممثل محمد رمضان في أولى حلقات مسلسله «زلزال» جدلًا واسعًا، مساء الاثنين، بمشهد اعتبره كثيرون «خارجًا»، في سيناريو بات مكررًا بعد واقعة مماثلة الموسم الماضي.
ظهر «رمضان» في أحداث المسلسل رفقة الممثلة نسرين أمين التي تؤدي دور زوجته، وكانت ترتدي قميص نوم بينما ظهر هو عاريًا على فراش الزوجية، ما اعتبره البعض «يخدش الحياء».
رمضان الماضي، ظهر الممثل الشاب في الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» في مشهد مشابه مع الممثلة وفاء عامر، وردد حينها ألفاظًا تحمل إيحاءات جنسية داخل غرفة النوم.
المسلسل يدور حول الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، وفيه يتعرض منزل البطل «رمضان» للانهيار قبل تسجيل ملكيته للعائلة، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات حول ملكية الأرض.
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عرض ديزل محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية
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