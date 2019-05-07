نوستالجيا ديابية يقدمها الهضبة في إعلانه الرمضاني الجديد

في ساعات طرحه الأولى، تصدر إعلان الهضبة عمرو دياب الجديد مختلف مواقع الإنترنت وصفحات السوشال ميديا، وأثار إعجاب وتعاطف جماهيره ومحبيه وخاصة انه متعلق بقصة بدايات عمرو دياب ومشواره الفني.

وأكثر ما يميز الإعلان ظهور أهله وأصدقائه الحقيقين الذين عاصروا فترة شباب دياب التي عاشها بين محافظة بورسعيد والشرقية، وعرض الإعلان فترتهم القديمة سوياً وظهورهم الحالي، بجانب ظهور بعض من أفراد فرقته الموسيقية الذي عمل معهم في ثمانينيات بداياته.

وكان الظهور الأبرز للفنان الكبير عزت أبو عوف الذي رافق دياب في عدة محطات من تاريخه الفني أهمهم ظهوره في فيديو كليب "راجعين" وهو يعزف على البيانو، والفنانة غادة عادل التي ظهرت معه

كموديل في نفس الكليب، فأعاد الإعلان هذه اللقطة مرة أخرى ليستطيع المشاهد أن يعيش مع ذكريات دياب لحظة بلحظة بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى الفنان أشرف عبد الباقي الذي شاركه بطولة فيلم "آيس كريم في جليم".

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بالإضافة إلى الفنان أحمد فهمي الذي شارك دياب في عزف آلة "الكمان" في العديد من حفلاته خاصة في بداية الألفينات، والموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي برزت موسيقاه مع دياب في أهم ألبوماته وهم"الليلة دي، وياه".

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