شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: في رمضان "علامة استفهام" من أعمالى القوية و "طلقة حظ" مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة جيهان خليل تصوير مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب، اليوم الثلاثاء وذلك بعد حصولها مع أسرة العمل على إجازة أمس الاثنين الذى وافق أول أيام شهر رمضان، كما قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر والذى تظهر فيه أيضاً هذا العام

وقالت جيهان خليل لـ ”الخليج 365” أن مسلسل "علامة استفهام" من الأعمال القوية التى ستعرض لى فى شهر رمضان، فأنا حريصة دائما على اختيار أدوارى بدقة عالية، أما بالنسبة لمسلسل "طلقة حظ" لا اشارك فى البطولة ولكنى أظهر كضيفة شرف فى أول المسلسل وأخره فقط، ولن استطيع الحديث كثيرا عنه حتى لا أكشف مفاجأة الدور.

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وتابعت: أجسد دور "مروة الشواف" فى مسلسل "علامة استفهام"، وهى فتاة فى العشرينات من عمرها، ضمن عائلة الشواف التى تدور حولها أحداث المسلسل من بدايته حتى نهايته، وسيكون العمل مفاجأة للجمهور من أول حلقاته لإحتوائه على الألغاز وغموض، وما يميز العمل هو نوعية الكتابة فهي على الطريقه المودرن مثل المسلسلات الأجنبية التى تعتمد على التشويق.





مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون، ويعرض على قنوات cbc، one، alhayah، dmc.





مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وجيهان خليل ومحمد عادل ومحمد على رزق ويعرض على قنوات cbc، one، alhayah، dmc.