صحفي لبناني يهاجم رامز جلال ويطالب بمقاطعة برنامجه.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن صحفي لبناني هجومًا حادًا على الفنان رامز جلال، وبرنامجه «رامز في الشلال»، وذلك قبل عرض أولى حلقات البرنامج.

الصحفي ربيع هنيدي، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «رمضان كريم.. لكنه بالنسبة للفنان رامز جلال هو ربما شهر “السبوبة” وإهانة وتخويف الفنانين، والمشكلة إن النجوم يصرخون ويتبهدلوا ويطلقون الألفاظ الخارجة.. ثم يقبضون ويوافقون على عرض المقلب، الذي يجمع كثيرون بأنه مسخرة».

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وأضاف: «فعلا رامز في الشلال عمل لا يرتق أن يعرض في الشهر الكريم، ومحزنه هي الأموال التي تهدر في إنتاج البرنامج، والأجور التي يتقاضاه الضيوف المشاهير المشاركين فيه، ولو أنها تصرف على المساكين والمحتاجين والفقراء، أو مثلا لأجل بناء مدرسة في أحد القرى لمحو الأمية هذا خيرًا من أن تذهب هباء في عمل أنتم الأقدر على وصفه».

وتابع: «المحزن أن القناة التي تتبنى مشروع رامز يفترض أنها منبر إعلامي ناضج يرفض عرض هكذا عمل، ما رأيكم؟.. ولماذا لا تتظافر الجهود لاجل إطلاق حملة لمقاطعة هكذا برنامج ضرره أكثر من نفعه.. هذا رأيي .. وللجميع الاحترام».