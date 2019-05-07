أصالة: أخاف من الزمن وسأجري عملية تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة السورية أصالة أنها تخاف كثيرا من الزمن، مؤكدة أن كل النساء وخاصة المشاهير منهن يخفن من التقدم في العمر وتغير ملامح وجوههن.

الفنانة السورية قالت: “أخاف من الزمن، ودائمًا في صراع معه، أخاف النظر إلى المرآة أجدني تغيّرت، وعيني اتكسرت، أريد أن أبقى صغيرة دومًا، وباعتني بنفسي بالتجميل والرياضة”.

أصالة كشفت أنها تستعد للسفر إلى كوريا لإجراء عملية تجميل لإزالة اللغد، حيث قالت: “جرّبت الكثير من الإبر وعمليات التجميل، ولكني قررت الذهاب إلى كوريا لأنهم متخصصون أكثر”.

الفنانة السورية أكدت أيضا أنها تخاف من المرض كثيرا، خاصة ارتفاع الحرارة، حيث أنها هي التي تسببت لها بالإصابة في طفولتها بمرض شلل الأطفال، لافتة إلى أن الإصابة كانت في ساقها اليمنى لكنها حاليا بخير ولا تؤلمها إلا في حالات قليلة مث المرض أو الشعور بالبرد.

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ومن ناحية أخرى، قالت أصالة إنها دائمة الاعتذار من الجميع، قائلة: «أغنية أسفة من غير شوفلك غيري، تعبر عني كتير بحب أقول أسفة طول اليوم، لأني بخاف أقصر مع حد.. دائمًا بقول أسفة خاصة لو في واجبات كان لازم أعملها ولم أفعلها».

وعلقت على أغنيتها «60 دقيقة»، قائلة: «أهم 60 دقيقة في حياتي زواجي من طارق العريان، وولادتي، ومقابلة أشخاص غريبة عني وروحي تعلقت بيهم في المطارات، على سبيل المثال قابلت سيدة من دبي في المطار حسيتها قريبة مني وحكتلها أدق تفاصيل حياتي وأسراري، رغم أني لا أعرفها، وأسراري مع أخواتي الثلاثة فقط».

وتحدثت أصالة، خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “عايشة شو”، عن الفنان عمرو دياب، حيث وصفته بأنه مطرب للتاريخ، قائلة: “هو دائمًا أصغر من سنة، في شكله وروحه وغنائه، فهو ينبض بالحياة ومليء بالطاقة”.

كما علقت على هجوم الإعلامية فجر السعيد عليها، بعد تعبيرها عن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، بقولها إنها لا تحب مشاهدتها، وغير مهتمة بالرد عليها، وأضافت: “في شخصيات بيتمسحوا في المشاهير، من أجل الشهرة اللي بيعملوه مش مهم والأشياء دي مش مهمة”.