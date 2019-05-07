كاترينا كايف تخطط لإنشاء شركة إنتاج سينمائي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بينما يستمتع الجميع بالاسترخاء في عطلتهم الأسبوعية على أريكته، فإن نجمة بوليوود كاترينا كايف تكشف في مقابلة صحفية جريئة مع مجلة “فيلم فير” عن خططها لعام 2019.

كاترينا أعلنت عبر صفحات المجلة الأشهر في الهند، اعتزامها وفقا للخطة الموضوعة، إنشاء شركة الإنتاج الخاصة بها هذا العام.

وأضافت أيضا أنها اكتسبت العديد من الأفكار المختلفة منذ فترة طويلة، من خلال الكتب والعروض التي تلقتها وجعلتها تزيد من حماستها، وتخطط لتطوير نفسها.

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وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، شوهدت كاترينا كايف لأخر مره في فيلم المخرج أناند راي، “زيرو” إلى جانب شاروخان وأنوشكا شارما.

ورغم أن الفيلم سقط جماهيريًا، بالإضافة إلى ضعف ايراداته في شباك التذاكر، لكن كانت كاترينا قد تلقت إشادة كبيرة من جانب بعض النقاد والجماهير لأدائها شخصية الفنانة الشهيرة التي قدمتها في الفيلم.

وعلاوة على ذلك، على الرغم من رفض شاروخان وأنوشكا شارما الإقدام على خطوة جديدة ما بعد “زيرو”، سوف نشاهد كاترينا قريبا في أحدث ما في جعبتها السينمائية “بهارات”. سيتم إطلاق الفيلم في 5 يونيو، ويضم الممثل القدير سلمان خان.