عرض «الممر» لأحمد عز في العيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الشركة المنتجة لفيلم “الممر” للمخرج المصري شريف عرفه الحملة الدعائية الخاصة بالعمل بالتزامن مع اقتراب موعد طرحه بالصالات السينمائية في مصر والعالم العربي خلال موسم عيد الفطر القادم 2109.

وتدور أحداث العمل خلال حرب الاستنزاف، فيما يأتي عرضه بالتزامن مع الذكرى الـ52 لحرب 1973، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين.

ويوم النجم أحمد عز، بدور قائد على الجبهة في الجيش المصري، خلال أحداث الفيلم، بينما إياد نصار: ضابط إسرائيلي، وأحمد رزق: صحفي منتدب لتغطية أخبار العمليات العسكرية.

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كما يقوم كل من محمد فراج، محمود حافظ، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس، بدور جنود في الجيش المصري.

وشريف منير بدور مقدم في الجيش، بينما هند صبري فهي زوجة أحمد عز، ومحمد جمعة، بدوي يعيش في سيناء، وأسماء أبو اليزيد، تجسد دور بدوية مصرية.

والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حواره وقام بتأليف أغانيه الشاعر أمير طعيمة. علماً أنه يناقش المرحلة الزمنية ما بين حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مع الإشارة إلى أنه تمت الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الإثارة والمعارك الحربية، فيما تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة.