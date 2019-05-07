الهضبة عمرو دياب في إعلانه الرمضاني الجديد

أطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره في رمضان هذا العام بشكل فني مختلف نادراً مايقدمه، فقدم إعلان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى بفكرة مميزة، اعتمدت على فترات حياته المختلفة سواء الشخصية والفنية، ف صورة إخراجية

أظهرت ذكرياته بشكل ممتع ومؤثر لمتابعيه ومحبيه.

أظهر الإعلان بعض اللقطات لدياب بين أهله وأصدقاءه وأقاربه بين الحاضر والماضي، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور، وعرفهم بقرب عن الأشخاص الذين صاحبوا الهضبة طوال حياته الماضية وإلى الآن.

ولقطات أخرى مع الفنان عزت أبو عوف وغادة عادل وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي.

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ورافق هذه الصورة الإخراجية الخاصة ، أغنية أضفت متعة لحالة الذكريات التي يحملها الإعلان بعنوان"جمع حبايبك" والتي كتبها الشاعر:تامر حسين، وألحان:شادي حسن، توزيع:أسامة الهندي.

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