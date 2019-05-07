دينا الشربيني عالقة بين الحب وخيالات جريمة القتل في الحلقة الأولى من "زي الشمس"

تعرف على موعد عرض مسلسل دينا الشربيني على قناة MBC مصرفي حلقة تعريفية عن العالم الذي تعيش فيه نور "دينا الشربيني" في مسلسلها "زي الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز، كشفت لنا عن عالمين، الأول في لندن حيث تعمل محامية وتبدأ علاقة عاطفية مع صديقها في العمل أحمد داوود، والثاني في مصر، حيث تعود مسرعة بعد خبر اختفاء شقيقتها لأيام، لتحلم نور بأنها ماتت غرقًا، وتصبح عالقة بين الحب وخيالات جريمة القتل.

ويُعرض مسلسل "زي الشمس" خلال شهر رمضان على قناة "MBC مصر" يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى "MBC مصر 2"، الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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