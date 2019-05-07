الفنانة ياسمين صبري عن إعلان فان دام مع رمضان دور المعلم لايق عليه أوي

أشادت الفنانة ياسمين صبرى بالفنان العالمى فان دام بعد طرح عدد من الفضائيات الحملة الإعلانية الجديدة لأشهر شركات الاتصالات، والذي يشارك فيها مع الفنان محمد رمضان.
وكتبت ياسمين على صفحتها بموقع "تويتر" ڤان دام لايق عليه اوي دور المعلم".ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل زلزال الذي سيعرض على عدد من القنوات العربية.
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