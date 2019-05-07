الفنانة دينا تكشف الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية

كشفت الفنانة دينا الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تزوجت 9 مرات، ولا تحب الزواج من الممثلين.

وقالت دينا فى تصريحات تليفزيونية، إنها كانت ستشارك في بطولة فيلم "مستر كاراتيه" مع النجم الراحل أحمد زكي مكان نهلة سلامة، وكانت نازلة التصوير، والمنتج قال لها خليكي، والمخرج حب نهلة سلامة واتجوزوا في نص الفيلم، وأخدت أنا صابونة.. وزحلقوني".

وتحدثت دينا عن فرح رفض الإرهابي خيرت الشاطر أن ترقص فيه، مضيفة: عندما دخل الفرح رفض أن أرقص فيه، رغم أنه كان زفافا مختلطا، كنت مدعوة من العروس.

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الراقصة دينا​ تشارك صورة لها من احدى حفلاتها عبر "إنستغرام"