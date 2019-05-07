الفنان محمد رجب يحاول خنق هيثم زكى بثعبان فى أولى حلقات "علامة استفهام"

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "علامة استفهام" بمشاهد غامضة داخل منزل مظلم، ليظهر بعدها "دكتور سامح" الطبيب النفسى الذى يجسده الفنان هيثم أحمد زكى فى "المولد"، وبعد ذلك ذهب لإحدى المسارح التى تقدم السحر وخفة اليد ويجد "نوح الشواف" الذى يجسده الفنان محمد رجب "ساحر" بصحبة الفنانة ميرهان حسين التى تحمل ثعبانا حول رقبتها.

ويفاجئ الفنان محمد رجب هيثم زكى بخفة اليد والسحر بنقل الثعبان على رقبة زكى، فى محاولة خنقه، وبعد ذلك استيقظ فجأة من نومه ليكتشف أنه مجرد كابوس ليس أكثر، ليذهب بعد ذلك للمصحة النفسية مكان عمله وتحدث نظرات غريبة بينه وبين "نوح الشواف".

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون، ويعرض المسلسل طوال أيام شهر رمضان على قنوات ON وCBC وDMC.

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الفنان محمد رجب عازف سكسفون على أفيش علامة استفهام