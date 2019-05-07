شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب إيد شيران لازم تعرف أن كليب Perfect تخطي 2 مليار علي "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي إيد شيران بتحقيق نجاحات كبيرة سواء من خلال جولاته الغنائية والتي تتحول لمحط أحاديث المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم، أو بالكليبات والاغاني التي يطلقها وتثير الكثيرمن الجدل وتحصد الاشادات . ومن أبرز الكليبات التي قدمها إيد شيران هو كليب " Perfect " الذي قام بإخراجه جاسون كوينيج، وتم اطلاقه عام 2017، و قد تخطت نسبة مشاهدته إلي 2 مليارمشاهدة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " .

ايد شيران (1)

ايد شيران (2) Advertisements

ايد شيران (3)

ايد شيران (4)

من الكليب

من الكليب

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