شكرا لقرائتكم خبر عن فى 3 أيام.. فيلم الأنيمشن Uglydolls يحقق 9 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Uglydolls إيرادات وصلت إلى 9 ملايين دولار منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر الجارى.

فيلم UglyDolls من بطولة أصوات إيما روبرتس، نيك جوناس، جانيل موناي، جابرييل إجليسياس، كيلي كلاركسون، واندا سايكس، بليك شيلتون، بيبي ريكسها، شارلي إكس سي إكس، بيتبول، ليهوم وانج.

قصة الفيلم تدور حول مواجهة أفراد القبيلتين القدامى الحرة مشاكل بسبب كونهم مختلفين، ويصارعون رغبتهم في أن يكونوا محبوبين، ويكتشفون في نهاية المطاف أنه ليس من الضروري أن تكونوا مثاليين لأن تكونوا مذهلين لأن من أنت حقا هو أكثر الأشياء أهمية.

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الفيلم من إخراج كيلي اسبوري، وتاليف ديفيد هورفاث، سون مين كيم، إيريكا ريفينجا، فيفيان وانج.