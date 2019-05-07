شكرا لقرائتكم خبر عن "دبيكة الشام".. فرقة السبعة وأربعين تتجول فى أوروبا بـ7 حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدايات موسم الصيف ،تستعد فرقة السبعة وأربعين لتدشين جولتها الغنائية الجديدة، والتى تتنقل خلالها بين ربوع القارة الأوروبية، بداية من فرنسا، مساء الخميس 16 مايو، وحتى مسك الختام فى ألمانيا مطلع يونيو المقبل.

وتمتع الفرقة الفلسطينية الأصل جمهورها الأوروبي بتوليفة موسيقية على طريقة الدبكة الشامية مع لمسات من الموسيقى الإلكترونية، حيث تبدأ رحلتها من مدينة جينفليه الفرنسية وتنتقل بعدها بيوم إلى البرتغال لإحياء سهرة غنائية فى مدينة مرتولا بمشاركتها فى مهرجان "Islamico Mertola"، ومن بعدها بيوم تعود للجنوب الفرنسي وتحديدًا فى مدينة سالون دي بروفانس وصولًا إلى سهرة فى مدينة بلوا الفرنسية مساء الأحد 19 مايو بمشاركتها فى فعاليات مهرجان "Mix Terres".

حتى تأخذ الفرقة "بريك" مؤقت لعدة أيام تعود من بعده لاستئناف الرحلة فى العاصمة البريطانية لندن مساء الاثنين 27 مايو ضمن فعاليات مهرجان "All Points East"، حتى تشد الرحال من بعدها إلى قلب النرويج، لإحياء حفلة غنائية فى مدينة برجن بعدها بأربعة أيام بمشاركتها فى مهرجان "NattJazz"، حتى تسدل الستار على جولتها الأوروبية فى العاصمة الألمانية برلين مطلع يونيو.

السبعة وأربعين "دبيكة الشام"، تعد من أبرز التجارب الموسيقية فى العالم العربى المقدمة لنوعية موسيقى الدبكة مع مزجها بالإلكترونيك ميوزيك، وتضم أربعة موسيقيين من الأردن وفلسطين، هم حمزة أرناؤوط، وطارق أبو كويك وولاء سبيت ورمزى سليمان، وتقدم وصلة موسيقية تعيد إحياء التراث الشامى بطريقة أكثر عصرية، واحتفلت العام المنصرم بإطلاق ألبومها الثانى "وعد بلفرون"، وتظهر خلاله بـ"ستايل" موسيقى مغاير عن ألبومها الأول "شام ستيب"، وضم فى جعبته 8 أغنيات، أبرزها "صباح" و"غازل"، و"رف الطير".

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