شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل MET GALA بحضور نجوم ونجمات هوليود × 18 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته فى كل عام، شهد حفل MET GALA والذى يقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الاطلالات الغريبة لنجوم ونجمات هوليود والعالم، وهو الحفل الذى يهدف إلى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون، من خلال ارتداء الأزياء الغريبة والعجيبة، وأيضا الاطلالات غير المألوفة على السجادة الحمراء، وطرق دخولها المبتكرة.

الحفل يشهد حاليا حضور مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات على رأسهم ليدى جاجا، والتى حضرت الحفل بـ 3 فساتين دفعة واحدة، قامت بتغيرهم فى وقت قليل.



اطلالة مميزة لليدى جاجا



ليدى جاجا بفستان وردى



ليدى جاجا على السجادة الحمراء

كذلك حضرت النجمة العالمية سيلين ديون، والتى بدت بإطلالة عجيبة، من خلال فستان فضى وغطاء رأس من الريش، أثارت السخرية على "السوشيال ميديا" ، كما حضر أيضا كل من شون مينديز، وجاريد ليتو الذى جاء ببدلة تشبه السترات الملكية، كما ظهر حاملا رأسه معه، و ‏مايلي سايرس وليام هيمسورث و ‏بينيدكت كامبرباتش، و جيمس تشارلز.



سيلين ديون



جاريد ليتو يحمل رأسه



جاريد ليتو



جيمس تشارلز

كما حضرت ‏مادلين بيتش والتى ارتدت فستانا تحولت معه إلى "فراشة" و دارين كريس وناتاشا ليون، و تايلور هيل، كما حضرت النجمة اليسيا كارا بفستان من الأبيض والأسود، وحذاء رياضى، وأيضا ريتشارد مادن.



ريتشارد مادن



تايلور هيل

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ناتاشا ليون



مادلين بيليتش

ولفت ظهر ‏فرينش مونتانا الأنظار إليه على السجدة الحمراء بزى عربى، فيما أثارت إطلالة هارى ستايلز موجة عارمة من السخرية على "السوشيال ميديا" بسبب الملابس النسائية التى ظهر بها.



فرينش مونتانا

أما بيلى بورتر فظهرت على السجادة الحمراء بفستان أصفر وأسود، بخلاف دخولها "الفرعونى" للحفل محمولة من قبل 6 رجال، على الطريقة المصرية القديمة، كما أطلت هايلى بيبر بإطلالة مميزة من خلال فستان أبيض مفتوح من الظهر، فيما كانت إطلالة النجمة كاتى بيرى الأكثر غرابة اليوم، حيث ارتدت فستانا على شكل "نجفة"، ولفتت أيضا عارضة الأزياء الأمريكية ‏جيجى حديد الأنظار إليها بإطلالتها، بفستان مليء بالريش الأبيض، وهو نفس الأمر بالنسبة لجانيل موناى، التى ارتدت فتسانا بألوان الأسود والأبيض والوردى، مع "برنطية" سوداء.



جانيل موناي



جيجى حديد



كاتى بيرى على السجادة الحمراء



هايلي بيبر



بيلي بورتر



‏بيلي بورتر

حفل The Met Gala تأسس فى عام 1948 من قبل دعاية الأزياء إليانور لامبرت كوسيلة لجمع الأموال، والاحتفال بافتتاح معرضها السنوى، حيث كان الحفل الأول عبارة عن عشاء فى منتصف الليل وكانت التذاكر 50 دولار ، وفى عام 1972، بدأ الاحتفال يتطور ليصبح أكثر بريقا.