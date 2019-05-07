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وفاة محسنة توفيق وتشييع الجثمان ظهر اليوم من السيدة نفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، خبر وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بمنزلها منذ قليل، حيث أوضح أن الفنانة القديرة توفيت منذ قليل بمنزلها وسيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية.

محسنة توفيق (1)
 

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.

محسنة توفيق (2)
 

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان شهر فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، وفى هذه الدورة تم تكريم النجمة منة شلبى.

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