مدحت العدل عن محسنة توفيق: "النادرون يرحلون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست والكاتب مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة نعى فيها الفنانة الراحلة محسنة توفيق.

وكتب العدل: "مصر يا أمة يا بهية يا أم طرحة وجلابية.. الزمن شاب وانتي شابة هو رايح وانتي جاية جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وشقية يا بهية رحم الله بهية (محسنة توفيق) النادرون يرحلون".

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وكانت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلنت أن الفنانة الكبيرة محسنة توفيق وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

والراحلة محسنة توفيق، من مواليد 29 ديسمبر 1939، ونالت شهرتها بدور "بهية" في فيلم "العصفور" من إخراج يوسف شاهين.

وأصبحت "بهية" رمزًا للوطنية، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال عقب تنحّي الزعيم جمال عبدالناصر عن الحكم.