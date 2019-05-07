وزيرة الثقافة تنعى محسنة توفيق: الإبداع الدرامي العربي فقد إحدى علاماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس في بيان صحفي، إن تاريخ الإبداع الدرامي العربي فقد إحدى علاماته، مؤكدة أن محسنة تميزت بالأداء الفني الصادق.

الفنانة محسنة توفيق ولدت في عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، تعاونت مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله هي "إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت"، كما عملت خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية في عدد من أهم المسلسلات، منها "ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم"، ومؤخرًا كرّمها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة شهر فبراير الماضي.​