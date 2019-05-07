طارق الشناوي عن محسنة توفيق: "لم تحصل على تكريم تستحقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة محسنة توفيق، كانت من الفنانات المعروف عنهن العمق في أعمالهن رغم قلتها، واصفًا إياها بـ"وميض قادر على الإشعاع حتى من ثقب إبرة".

وأضاف الشناوي لـ"الخليج 365"، أن محسنة كانت قليلة في أعمالها الفنية، وارتبطت بالمسرح، خاصة بأعمال الراحل كرم مطاوع، قبل زواجه من الفنانة سهير مرشدي، وفي السينما كانت مرتبطة بالمخرج الراحل يوسف شاهين.

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وتابع: "محسنة لها أفلام مهمة جدًا في تاريخ الدراما المصرية، والسينما افتقدت استايل مثل محسنة توفيق"، مشيرًا إلى أن المأزق الذي تعرضت له الفنانة الراحلة، هو أنها كانت تستحق مكانة أكبر في السينما، لكنها لم تجد ذلك.

وأضاف، أنها لم تحصل على ما تستحق من تكريم يليق بها في حياتها، قائلًا إن تكريم مهرجان أسوان لها، كان في اللحظات الأخيرة من حياتها، كنوع من الوفاء لها لما قدمته من أعمال.

وتوفيت الفنانة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، وسيتم تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة. ​