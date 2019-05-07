في ساعات طرحه الأولى، تصدر إعلان الهضبة عمرو دياب الجديد مختلف مواقع الإنترنت وصفحات السوشال ميديا، وأثار إعجاب وتعاطف جماهيره ومحبيه وخاصة انه متعلق بقصة بدايات عمرو دياب ومشواره الفني.
وأكثر مايميز الإعلان ظهور أهله وأصدقائه الحقيقين الذين عاصروا فترة شباب دياب التي عاشها بين محافظة بورسعيد والشرقية، وعرض الإعلان فترتهم القديمة سوياً وظهورهم الحالي، بجانبظهور بعض من أفراد فرقته الموسيقية الذي عمل معهم في ثمانينيات بداياته.
وكان الظهور الأبرز للفنان الكبير عزت أبو عوف الذي رافق دياب في عدة محطات من تاريخه الفني أهمهم ظهوره في فيديو كليب "راجعين" وهو يعزف على البيانو، والفنانة غادة عادل التي ظهرت معه
بالإضافة إلى الفنان أحمد فهمي الذي شارك دياب في عزف آلة "الكمان" في العديد من حفلاته خاصة في بداية الألفينات، والموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي برزت موسيقاه مع دياب في أهم ألبوماته وهم"الليلة دي، وياه".
كانت هذه تفاصيل خبر نوستالجيا ديابية خاصة يقدمها الهضبة في إعلانه الرمضاني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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