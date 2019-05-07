وداعا محسنة توفيق.. 4 شخصيات أرخت لمشوارها الفني

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة .

الفنانة الكبيرة وافتها المنيه فى منزلها بالمهندسين ، بعد صراع مع مرض الشيخوخة ، وكانت تعانى فى الفترة الأخيرة من إصابات فى قدمها كانت تحرمها من الحركة ، وكان أخر ظهور لها فى مهرجان أسوان الدولى والذى كرمها عن مجمل مشوارها الفنى .

ولدت الفنانة الكبيرة بالقاهرة في 29 ديسمبر 1939م، وكانت بداية شهرتها الكبيرة مع دور "بهية" في فيلم العصفور للمخرج الكبير يوسف شاهين، وقد

اشتهرت شخصيتها تاريخيا، بعد أن كتبها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "مصر يا أمة يا بهية.وترصد الوفد أهم شخصيات اشتهرت بهم الفنانه الراحلة..قدمت محسنة دور "أنيسة البدرى" خالة على البدرى "ممدوح عبد العليم" ومربيته، وعاشت فى صراعات مع زوجها توفيق البدرى "حسن يوسف" الذى اضطر للزواج عليها بعد يأسه من قدرتها على الإنجاب، وقدمت الشخصية فى 4 أجزاء من أصل 6 وتحديدا من الجزء الثانى وحتى الخامس، وأبدعت فيها بشكل نالاستحسان وإعجاب المشاهدين مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ.



العصفور "بهية ":

قدمت فى فيلم العصفور شخصية "بهيه " والتى اثارت الجدل حولها .، قالت فيه: «لأ هنحارب، لأ هنحارب»، للتعبير عن الرغبة المصرية في التخلص من الاحتلال بعد نكسة 67.

"عائشة" فى مسلسل الوسية



مسلسل الوسية الذى عرض عام 1990 كان التعاون الثانى للفنانة محسنة توفيق مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، بعد ليالى الحلمية، وقدمت شخصية "عائشة" فى المسلسل الذى يعد واحد من أبرز الأعمال الدرامية خلال الـ30 عامًا الماضية وأصبح أيقونة للأعمال الدرامية.



زينب فى مسلسل حبنا الكبير

أدت الفنانة محسنة توفيق دور "زينب" باقتدار وبراعة فى مسلسل حبنا الكبير أمام النجم القدير عمر الحريرى، نوال أبو الفتوح، طارق الدسوقى وغيرهم من الممثلين الشباب، من تأليف فتحية العسال وإخراج محسن فكرى.