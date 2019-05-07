كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الإعلان عن عرضه حصريا عبر Watch iT.. تسريب الحلقة الأولى من"زلزال" على يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أيام من انطلاق شهر رمضان، أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن عرض المسلسلات المعروضة عبر قنواتها على تطبيق جديد يحمل اسم watch it وتبلغ تكلفة اشتراكه ٩٩ شهريًا.

كما أُعلن عن منع المسلسلات عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ورغم ذلك استطاعت مجموعة من القنوات عبر الموقع قرصنة الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" وعرضها.