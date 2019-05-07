كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عرض الحلقة الأولى.. مؤلف "حكايتي" سعيد بآراء الجمهور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب السيناريست محمد عبد المعطي، عن سعادته بآراء الجمهور في الحلقة الأولى من مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، والمشارك ضمن دراما شهر رمضان الجاري، ويعرض عبر قنوات dmc وmbc وone.
وقام "عبد المعطي" بنشر صور "سكرين شوت" من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر حسابه الشخصي، والمسلسل يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج.
وشهدت أحداث الحلقة الأولى، ظهور "داليدا" ياسمين صبري، في مدينة الإسكندرية وتحديداً وهي تجري أعلى كوبري "ستانلي" وتصدمها إحدى السيارات، ثم تبدأ في استرجاع قصتها، وجسدت الفنانة سارة التونسي دور "صوفيا" والدتها في زمن قديم.