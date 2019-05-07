كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهوره في أحد مشاهد "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بالظهور في أحد مشاهد مسلسل "ولد الغلابة" للنجـم أحمد السقا.
يذكر أن الفنان أحمد السقا ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل هاشتاج أحمد السقا في المركز السابع ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات شيوعًا عبر الموقع.
ويأتي ذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.