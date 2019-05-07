مرصد "العين الإخبارية في رمضان": "عندما تشيخ الذئاب" دراما إشكالية إن التقطت...

يعدنا مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" بدراما إشكالية إذا ما قيس الأمر بجمالية رواية للكاتب الراحل جمال ناجي المأخوذ عنها المسلسل والتي تحمل الاسم ذاته.

وغير كاتب السيناريو والحوار حازم سليمان البيئة الدرامية للحكاية، لتصير حكاية سورية لا ينجو أبطالها من التحولات التي تعصف بعالمنا العربي.

نسق بناء أحداث الرواية وشخصياتها يبدو مثالياً لتحويله إلى عمل تلفزيوني، إذ قدم الراحل جمال ناجي حبكة غير تقليدية لحكايته تقوم على "التفرع الحكائي"، فتتوالد من حكايتها الرئيسية حكايات فرعية، وقام بترتيب الوحدات السردية فيها على نحو متزامن ومتقاطع ومتداخل على نحو لا يختلف كثيراً ما يحدث في البناء الدرامي للمسلسل.





تتعدد الأصوات في الرواية بتعدد الرواة (6 رواة في الرواية)، وهم حاضرون جميعاً على مستوى العالم المستحضر مساهمين في الفعل فيه على نحو كبير، وبالشكل الذي يوفر رؤى مختلفة ومعادلات درامية بصرية لمستويات الصراع الثلاثة التي يمكن أن تخوضها الشخصيات، وترفع من درجة التوتر الدرامي وتعقد شخصياته دون أن تفقد العمل جاذبيته وتشويقه.

كل ذلك يجعل تحويل الرواية إلى سيناريو فني مهمة بهدف مثالي التحقيق، وبالغالب كانت الصعوبة التي اعترضت عمل الكاتب سليمان هي تحويل بيئة الحكاية من أردنية تجري في العاصمة الأردنية عمان إلى بيئة سورية، بكل ما يترتب على ذلك من خصوصية للبيئة الجديدة، تتجاوز الجغرافية نحو تقديم منظور سيكولوجي ثقافي جديد للشخصيات بما يتناسب وأحكام البيئة الجديدة.

Advertisements





تقدم كل من رواية جمال ناجي ومسلسل (عامر فهد- حازم سليمان) هجاء للفساد والانفصام ولمستثمري الأديان والفرص خدمة لمصالحهم الشخصية حتى لو كانت بوسائل غير مشروعة، وذلك من خلال أحد الأحياء الفقيرة التي نتعرف فيها على نماذج إنسانية متنوعة، ولاسيما أولئك الصاعدين من القاع من محدثي النعمة ورصد تحولاتهم في تسعينيات القرن الفائت.

المسلسل التلفزيوني بالمجمل مطالب بالإجابة عن سؤال الرواية العريض: ماذا يحدث عندما تشيخ الذئاب فعلاً؟ وبمقدار إجابته عن ذلك السؤال سيكون بوسعه تقديم مادة إشكالية تستحق المشاهدة.





"عندما تشيخ الذئاب".. منصة للأداء التمثيلي، ستتقاسمه أسماء تمثيلية عديدة مثل سلوم حداد، عابد فهد، فادي صبيح، محمد حداقي، أيمن رضا، سمر سامي.. وقد عرفنا عن العديد منهم تقديم مقترحات تمثيلية، ننتظر العرض لنعرف الجديد فيها، إضافة إلى معرفة الخطوة المتقدمة والخاصة للمسلسل التي تميزه عن الرواية.

يعرض العمل على قناتي أبو ظبي وأبوظبي دراما.