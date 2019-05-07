"أفنجرز" يحطم جميع الأرقام القياسية ويتجاوز حاجز الملياري دولار

واشنطن - لايف ستايل
حطم فيلم "أفنجرز: إند غيم (المنتقمون: لعبة النهاية)" جميع الأرقام القياسية، وتجاوزت أرباحه حاجز الملياري دولار، بعد 11 يوما فقط على عرضه، حيث حصد الفيلم 2.2 مليار دولار حول العالم في 11 يوما، ليحطم حاجز فيلم "أفاتار"، الذي وصل لأرباح ملياري دولار بعد 47 يوما، ويأتي فيلم "أفنجرز إيند غيم" بالمركز الثاني برصيد 2.2 مليار دولار، مع توقعات في أن يصبح الفيلم الأعلى ربحا في تاريخ السينما خلال الأسابيع المقبلة.
ويحل فيلم "تايتانيك" بالمركز الثالث، بعد أن حصدت تراجيديا السفينة الغارقة على 2.187 مليار دولار عند عرض الفيلم عام 1997، كما يحل فيلم "ستار وارز: ذا فورس أويكنز" الذي عرض عام 2015 حول العالم، في المركز الرابع، ووصلت أرباحه لأكثر من 2.07 مليار دولار، حيث كان فيلم أفينجرز السابق الذي حمل عنوان "إنفينيتي وار" قد حقق 2.05 مليار دولار حول العالم عند عرضه العام الماضي، ليحل بالمركز الخامس.
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