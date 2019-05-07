نجوم يستحوذون على إعلانات شهر رمضان الكريم

انطلق الماراثون الرمضاني، الإثنين، وسط استحواذ تام من نجوم الغناء على "كعكة" إعلانات رمضان، التي اعتاد الفنانون الاستفادة من أرباحها الهائلة، وبالأخص خلال شهر رمضان الأكثر مشاهدة.



ونرصد أبرز النجوم المشاركين في سباق إعلانات رمضان الحالي، وأكثر الشركات المُعلنة رواجًا والتي كانت شركات المحمول والعقارات.

عمرو دياب ودينا الشربيني

يُشارك النجم الكبير عمرو دياب، للمرة الأولى في عمل رسمي مع دينا الشربيني، وهو إعلان لشركة "فودافون" مصر، والذي يشرح فيه الهضبة مشواره الفني، في دقيقة ونصف، مُبسطة ومختصرة، بصحبة عدد من ألمع النجوم، على رأسهم أشرف عبدالباقي وغادة عادل وعزت أبوعوف، وسوسن بدر، ومنة شلبي وأحمد فهمي وحسن الشافعي، أحمد مالك، ريهام عبدالغفور.

تامر حسني ونانسي عجرم

يشترك الفنان المصري تامر حسني مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مرة أخرى، بعد آخر مشاركة بينهما في "ذا فويس كيدز"، حيث يظهر النجمان معا خلال إعلان ترويجي لشركة "أورانج" للاتصالات، إذ انتهيا من تصويره في مواقع مختلفة بمصر ولبنان، في ظل مشاركة متوقعة للنجم حميد الشاعري معهما.

ويشتد السباق الإعلاني الرمضاني بعد اشتراك هذا الثنائي، ومقابله عمرو دياب في إعلان آخر لـ"فودافون"، في ظل جمهور عريض ينتظر سباق الفريقين لتقييم عمل كل منهما.

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محمد رمضان وفاندام

أزاح النجم المصري الشاب محمد رمضان، الستار عن الظهور الثاني له، خلال السباق الرمضاني الذي يخوضه بمسلسل "زلزال"، وإعلان ترويجي لشركة "اتصالات" للمحمول، الذي يشاركه فيه النجم العالمي "فاندام"، الذي تم تداول صوره بملابس صعيدية، خلال التجهيز للإعلان.

ويُغني رمضان خلال الإعلان أغنية "اللهو الخفي"، ويشاركه "فاندام" ببعض الكلمات باللغة العربية، ومرجح أن تظهر معهما النجمة القديرة شيرين رضا.

شيرين عبدالوهاب ونجوى كرم

تظهر النجمتان، المصرية شيرين عبدالوهاب واللبنانية نجوى كرم، معا خلال رمضان المقبل، في إعلان ترويجي لإحدى شركات الاتصالات السعودية، حيث كانت "شيرين" سافرت منذ بضعة أيام إلى بيروت، لتصوير مشاهدها في الإعلان، بالإضافة إلى وضع صوتها على الجزء المخصص لها في أغنية الإعلان.

أصالة

بدأت القنوات الفضائية، منذ أيام قليلة، عرض إعلان جديد للفنانة السورية "أصالة"، تُغني فيه لمنتجع "مدينتي" العقارية، بألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة، والتي حقّقت نجاحًا كبيرًا، بسبب أداء أصالة، الأكثر من روعة خلال الإعلان، الذي خُصصت أغنيته لمحتواه، وأخذ عنوان الأغنية، اسم الشركة العقارية الراعية وصاحبة الإعلان.

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