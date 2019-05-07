فان دام يدعم محمد رمضان ويكشف عن رأيه به

وجه فان دام الشكر لمحمد رمضان بسبب استقباله ولطفه معه ووصفه بالممثل الجيد الذي يمتلك وجه حسن وجسم لائق وأضاف أنه من الممكن ان يعمل معه في المستقبل، ووجه إليه تحية خاصة في الفيديو الذي أعاد محمد رمضان نشره على صفحته على انستغرام.

وعلق محمد رمضان على فيديو فان دام واشادته به وقال:" شهادة عظيمة من نجم عالمي اتربيت على أفلامه.. انتظروا مفاجئتنا بكرة"، وكان محمد رمضان قد نشر عدة صور تجمعه بفاندام من كواليس عملهما معاً في حملة اعلانية تعرض في موسم رمضان 2019.

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