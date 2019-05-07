القاهرة - لايف ستايل
وجه فان دام الشكر لمحمد رمضان بسبب استقباله ولطفه معه ووصفه بالممثل الجيد الذي يمتلك وجه حسن وجسم لائق وأضاف أنه من الممكن ان يعمل معه في المستقبل، ووجه إليه تحية خاصة في الفيديو الذي أعاد محمد رمضان نشره على صفحته على انستغرام.
وعلق محمد رمضان على فيديو فان دام واشادته به وقال:" شهادة عظيمة من نجم عالمي اتربيت على أفلامه.. انتظروا مفاجئتنا بكرة"، وكان محمد رمضان قد نشر عدة صور تجمعه بفاندام من كواليس عملهما معاً في حملة اعلانية تعرض في موسم رمضان 2019.
قد يهمك ايضاً:
رمضان يُشوّقُ جمهوره بصورة مع "فاندام"
روجينا تتحدث عن ابنتها وتكشف سرًا عن محمد رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر فان دام يدعم محمد رمضان ويكشف عن رأيه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.