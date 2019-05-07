أعلن المنتج محمد العدل، وفاة الفنانة محسنة توفيق، قبل قليل، بعد تعرضها لأزمة مرضية، رحلت على إثرها، ولم يتحدد موعد الجنازة والعزاء بعد. وكتب "العدل" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت بهية.. محسنة توفيق". قد يهمك ايضاً: محمد العدل رئيس شرف "الإسكندرية للفيلم القصير" للعام الثالث انتشار الشائعات حول ارتباط منة شلبي بالمخرج محمد العدل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانةالمصرية محسنة توفيق بعد تعرضها لأزمة مرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.